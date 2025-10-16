Demoran a varias personas con antecedentes policiales y secuestran elementos de dudosa procedencia

El primer procedimiento fue realizado cerca de la
media noche, donde los citados efectivos, fueron alertados por unos transeúntes
sobre un hombre que se encontraba con aparentes intenciones delictivas por
calle Pitágoras al 3020 aproximadamente, por lo que de manera inmediata acuden
en la zona, logrando divisarlo e identificarlo, siendo – mayor de edad-, quien
trasladaba una puerta de chapa, un caño de pvc y una pala de metal, cosas que
no supo justificar su procedencia, siendo posteriormente demorado.
Seguidamente, pasadas las 00:30 horas, hallándose
por las Avenidas Teniente Ibáñez y Maipú, observaron e identificaron a un
hombre – mayor de edad- quien no supo justificar su presencia en el lugar,
además, tras las primeras averiguaciones resultó poseer antecedentes
policiales.
Por último, siendo las 02:30 horas
aproximadamente, circunstancias en que los efectivos se hallaban por Avenida
Chacabuco y calle Luis Braille, identificaron y demoraron a un hombre – de 34
años de edad-, quien tras las correspondientes averiguaciones poseía
antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
Los demorados junto a lo secuestrado fueron
trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se
continuaron con los trámites de rigor en cada caso.