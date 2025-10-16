jueves, 16 de octubre de 2025

Demoran a varias personas con antecedentes policiales y secuestran elementos de dudosa procedencia

En la madrugada de ayer 15-10-25, efectivos policiales del Comando Patrulla y Patrulla Motorizada, realizando sus labores especificas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en varios procedimientos, demoraron a tres personas y secuestraron cosas de dudosa procedencia.

El primer procedimiento fue realizado cerca de la media noche, donde los citados efectivos, fueron alertados por unos transeúntes sobre un hombre que se encontraba con aparentes intenciones delictivas por calle Pitágoras al 3020 aproximadamente, por lo que de manera inmediata acuden en la zona, logrando divisarlo e identificarlo, siendo – mayor de edad-, quien trasladaba una puerta de chapa, un caño de pvc y una pala de metal, cosas que no supo justificar su procedencia, siendo posteriormente demorado.   

Seguidamente, pasadas las 00:30 horas, hallándose por las Avenidas Teniente Ibáñez y Maipú, observaron e identificaron a un hombre – mayor de edad- quien no supo justificar su presencia en el lugar, además, tras las primeras averiguaciones resultó poseer antecedentes policiales.

Por último, siendo las 02:30 horas aproximadamente, circunstancias en que los efectivos se hallaban por Avenida Chacabuco y calle Luis Braille, identificaron y demoraron a un hombre – de 34 años de edad-, quien tras las correspondientes averiguaciones poseía antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los trámites de rigor en cada caso.