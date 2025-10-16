jueves, 16 de octubre de 2025

Secuestran un automóvil utilizado para cometer un hecho delictivo

En horas de la madrugada de ayer 15-10-25, efectivos policiales de la Comisaría Vigésimo Cuarta urbana, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, divisaron y secuestraron a un automóvil, que guardaría presuntamente relación con un hecho delictivo perpetrado en esa jurisdicción, procediendo a la demora de una persona.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cerca de las 02.30 horas, cuando encontrándose realizando recorridas en prevención de ilícitos por calle J.R Fernández y Avenida Rio Chico, observan a un vehículo automotor -marca Ford Modelo Fiesta-, el cual presentaba similares características de un rodado, que habría sido participe días atrás en la sustracción de una motocicleta, por lo que procedieron a la identificación de sus ocupantes, dos hombres mayores de edad.

Al respecto, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, en tanto, el automóvil y los demorados fueron trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.