Secuestran un automóvil utilizado para cometer un hecho delictivo

En horas de la madrugada de ayer 15-10-25, efectivos policiales de la Comisaría Vigésimo Cuarta urbana, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, divisaron y secuestraron a un automóvil, que guardaría presuntamente relación con un hecho delictivo perpetrado en esa jurisdicción, procediendo a la demora de una persona.
El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, cerca de las 02.30 horas, cuando encontrándose realizando recorridas
en prevención de ilícitos por calle J.R Fernández y Avenida Rio Chico, observan
a un vehículo automotor -marca Ford Modelo Fiesta-, el cual presentaba
similares características de un rodado, que habría sido participe días atrás en
la sustracción de una motocicleta, por lo que procedieron a la identificación
de sus ocupantes, dos hombres mayores de edad.
Al respecto, se puso en conocimiento de la
autoridad fiscal en turno, en tanto, el automóvil y los demorados fueron
trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites
del caso.