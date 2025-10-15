Ituzaingó: Atacaba a transeúntes con machete y fue demorada por la Policía

Momentos de tensión se vivieron esta tarde en Ituzaingó, cuando una mujer identificada como *Carolina Faure*, con aparente alteración mental, *atacó con un machete* a otra mujer sobre la senda de *Avenida 9 de Julio*.
La víctima, que sería personal de Gendarmería, *no resultó herida de gravedad* gracias a la rápida intervención del personal de la *Policía Rural y Ecológica*, que junto con efectivos de la Cría Primera tras el alerta del 911, los rurales *rodearon, distrajeron y lograron reducir a la agresora*, desarmándola y resguardándola.
La mujer fue *trasladada al hospital local para su atención médica* y será puesta a disposición de la Justicia, iniciándose una causa por *atentado y resistencia a la autoridad*, bajo la intervención del fiscal *Dr. Eugenio Bastro*.
El accionar policial fue clave para *evitar una tragedia*, en una zona y horario con gran circulación de vecinos y niños.