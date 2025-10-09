Camioneta cargada de cigarrillos de contrabando volcó cerca de Garruchos

El vehículo fue hallado por efectivos de la Policía de Corrientes. Fue en jurisdicción de la Comisaría de Garruchos. El siniestro vial comenzó con el despiste de una camioneta en la Ruta Provincial 94, a unos 300 mts. del acceso a esa localidad.
El vehículo estaba sin ocupantes. Contenía varias cajas de cigarrillos marca GILT industria paraguaya, lo cual tratándose de un delito federal se dió a intervención a Prefectura Naval Argentina y se realizó un trabajo conjunto.
La Toyota Hilux había sido robada en el año 2.024. Transportaba un total de 1.977 brezas y 19.770 paquetes de cigarrillos. El aforo asciende a unos $79.000.000 de pesos.