Mataron a uno de los primeros guacamayos nacidos en libertad después de 150 años en Corrientes

ESTEROS DEL IBERÁ
La triste noticia fue informada por la Fundación Rewilding Argentina. Solo hace pocos días dio detalles del increíble periplo que tres ejemplares de la especie están realizando. Hace un mes se aventuraron a volar mucho más allá de su lugar de nacimiento. Lamentablemente, acaban de informar un suceso muy triste.
Uno de los guacamayos fue abatido por el impacto de una gomera en la localidad de Concepción del Yaguareté Corá.
Si bien fue rápidamente atendido, a causa de la gravedad de la herida, a los pocos días, Charrúa murió.
El guacamayo rojo fue declarado Monumento Natural de Corrientes lo cual le otorga protección legal contra cualquier daño, y por esta razón ya se ha hecho la denuncia ante la Justicia.
Charrúa fue el primer guacamayo muerto a manos de personas en 10 años de proyecto. Esperamos que este caso sirva como ejemplo del terrible e innecesario daño que podemos infligir a la fauna.
También de la necesidad de seguir concientizando en el camino de lograr la coexistencia con todas las formas de vida con las cuales compartimos el planeta.
Compartimos y suscribimos la publicación del guía de turismo de Concepción Checheko Fernandez:
"No se puede ser tan hijos del mil putas aquellos padres que les siguen comprando,gomera,ondas o como quieran llamarlo para que sus hijos (y uno que otro adultos pelotudos)se diviertan MATANDO pajaritos.
En este caso ,lamentablemente fue "CHARRUA"que no pudo sobrevivir al impacto recibido por una gomera,a pesar de haber sido atendido rápidamente .CHARRUA MURIÓ
Charrúa fue uno de los primeros guacamayos nacidos en libertad después de más de 150 años de ausencia".