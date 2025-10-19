Colonia San José: Secuestraron una camioneta relacionada a una causa judicial

En horas de la mañana de ayer 18-10-25, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica Lavalle, en el marco de legajo de investigación que se encuentra en trámite, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento, secuestraron una motocicleta, que guardarían relación con el hecho que se investiga.
Los distintos trabajos de investigación
posibilito a los mencionados policías diligenciar una orden de allanamiento en Colonia
San José, en una vivienda ubicada en el cruce de las Rutas 81 y 27, lugar donde
procedieron al secuestro de una camioneta -marca Toyota modelo Hilux-, la cual
sería de interés para la causa en trámite.
Lo secuestrado, fue puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites que corresponden.