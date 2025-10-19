domingo, 19 de octubre de 2025

Perugorría: La Policía secuestró municiones y armas de fuego

En la jornada del viernes 17-10-25, efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Perrugorria, en el marco de legajo de investigación que se encuentra en trámite, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento, secuestraron varias armas de fuego y municiones, que guardarían relación con el hecho.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, luego de diversos trabajos investigativos, lo que posibilitó diligenciar una orden de allanamiento en un campo de la Ruta Provincial Nº 23, paraje 4ta sección Lomas, lugar donde hallaron y procedieron al secuestro de un rifle calibre 22 WMR -marca Marlín- con mira telescópica, dos cargadores vacíos, cuatro municiones sueltas, y una carabina calibre 22 LR -marca Diana- con 43 cartuchos, todo ello, tendría relación con la causa que se investiga

Al respecto, todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites que corresponden.