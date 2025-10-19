Perugorría: La Policía secuestró municiones y armas de fuego

El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, luego de diversos trabajos investigativos, lo que posibilitó
diligenciar una orden de allanamiento en un campo de la Ruta Provincial Nº 23,
paraje 4ta sección Lomas, lugar donde hallaron y procedieron al secuestro de un
rifle calibre 22 WMR -marca Marlín- con mira telescópica, dos cargadores
vacíos, cuatro municiones sueltas, y una carabina calibre 22 LR -marca Diana-
con 43 cartuchos, todo ello, tendría relación con la causa que se investiga
Al respecto, todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites que corresponden.