domingo, 19 de octubre de 2025

Saladas: Demoraron a "cuatreros" y secuestraron armas de dudosa procedencia

En el marco del Plan de Seguridad Rural y Prevención del Abigeato, en horas de la noche del viernes 17-10-25, efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Saladas, encontrándose de recorridas de prevención de ilícitos por la 4ª Sección Arroyito, a la altura del kilómetro 900 de la Ruta Nacional N° 12, lograron visualizar a dos sujetos que descendían de un vehículo e intentaban ingresar a un establecimiento ganadero.

Por tal motivo, los mencionados efectivos procedieron a la identificación y posterior aprehensión de estas personas, tratándose de dos hombres mayores de edad, quienes no supieron justificar su presencia en el lugar, además se halló en poder de los mismos y se secuestró bajo las formalidades legales correspondientes una escopeta calibre 16, un revólver calibre 32, cartuchos, linternas, un cuchillo y mochilas.

Las personas aprehendidas junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia siendo trasladados hasta la citada dependencia policial donde se continuándose con las diligencias de rigor.