Saladas: Demoraron a "cuatreros" y secuestraron armas de dudosa procedencia

En el marco del Plan de Seguridad Rural y Prevención del Abigeato, en horas de la noche del viernes 17-10-25, efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Saladas, encontrándose de recorridas de prevención de ilícitos por la 4ª Sección Arroyito, a la altura del kilómetro 900 de la Ruta Nacional N° 12, lograron visualizar a dos sujetos que descendían de un vehículo e intentaban ingresar a un establecimiento ganadero.
Por tal motivo, los mencionados efectivos
procedieron a la identificación y posterior aprehensión de estas personas,
tratándose de dos hombres mayores de edad, quienes no supieron justificar su
presencia en el lugar, además se halló en poder de los mismos y se secuestró
bajo las formalidades legales correspondientes una escopeta calibre 16, un
revólver calibre 32, cartuchos, linternas, un cuchillo y mochilas.
Las personas aprehendidas junto a lo secuestrado
fueron puestos a disposición de la Justicia siendo trasladados hasta la citada
dependencia policial donde se continuándose con las diligencias de rigor.