Curuzú Cuatiá: Abandonó una moto robada tras protagonizar un siniestro vial

Según la información inicial obtenida, el siniestro
se habría registrado alrededor de las 22:45 horas y tuvo como protagonistas a
una motocicleta –marca Motomel de 150cc- guiada por un hombre de apellido
Flores -26- y otra –marca Honda Wave de 110- cuyo ocupante se dio a la fuga,
por lo que –hasta el momento- se desconocen mayores datos.
A raíz del accidente, el ciudadano Flores fue
trasladado hasta el Hospital local donde, tras ser examinado informaron que
poseía lesiones graves.
Asimismo, continuando con la línea investigativa, se
determinó que el rodado abandonado registraría pedido de secuestro por supuesto
Robo.
Al respecto, en la citada dependencia se llevan a cabo las diligencias del caso.