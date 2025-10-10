viernes, 10 de octubre de 2025

Curuzú Cuatiá: Abandonó una moto robada tras protagonizar un siniestro vial

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Segunda de Curuzú Cuatiá, en horas de la noche de ayer 09-10-25 tomaron conocimiento que por Avenida Serradori e Isabel La Católica se habría registrado un siniestro vial, en el cual por causas y circunstancias que se tratan de establecer, colisionaron dos motocicletas.

Según la información inicial obtenida, el siniestro se habría registrado alrededor de las 22:45 horas y tuvo como protagonistas a una motocicleta –marca Motomel de 150cc- guiada por un hombre de apellido Flores -26- y otra –marca Honda Wave de 110- cuyo ocupante se dio a la fuga, por lo que –hasta el momento- se desconocen mayores datos.

A raíz del accidente, el ciudadano Flores fue trasladado hasta el Hospital local donde, tras ser examinado informaron que poseía lesiones graves.

Asimismo, continuando con la línea investigativa, se determinó que el rodado abandonado registraría pedido de secuestro por supuesto Robo.

Al respecto, en la citada dependencia se llevan a cabo las diligencias del caso.