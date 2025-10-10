Policías y bomberos rescataron a mujer atrapada en un incendio

El esfuerzo entre policías y
bomberos permitió rescatar a una mujer que había quedado atrapada en un
incendio en el interior de un dormitorio de la planta alta de una casa del
capitalino barrio Libertad.
Los socorristas subieron a través
de las escaleras internas y por el balcón para después forzar algunas aberturas
y así llegar hasta la víctima que estaba desvanecida.
Afectada por la inhalación de
humo y sofocada debido a las altas temperaturas, la persona identificada como
Susana D., de 66 años, debió recibir reanimación cardiopulmonar y oxígeno antes
de su traslado a un hospital.
Fuentes oficiales precisaron a
diario época que el siniestro fue registrado alrededor de las 20:10 en un
inmueble de calle Perú al 1500, entre la avenida Pedro Ferré y Rivadavia.
Llamados al sistema de
emergencias 911 alertaron sobre el humo que salía de la parte alta de la
vivienda.
Autoridades de la Comisaría
Seccional Decimonovena acudieron de urgencia a la par de una dotación de
bomberos voluntarios y otra dotación de bomberos de la Policía.
Al llegar se encontraron con un
incendio declarado en la parte superior. Las puertas y ventanas del domicilio
estaban cerradas y trabadas por dentro.
Vecinos de la cuadra dijeron que
en el lugar estaría una señora. Sin perder tiempo, uno de los primeros en
ingresar a la casa, en un acto de arrojo, fue el oficial Julián Cardozo de la
Decimonovena.
En tanto, bomberos colocaron una
escalera para acceder a través del balcón. En ese sector de la casa donde hay
dos habitaciones las llamas comenzaban a ganar terreno, mientras la densa
humareda daba cuenta de la gravedad de la situación.
En uno de los dormitorios estaba
Susana. Cuando accedieron al recinto la encontraron en la total oscuridad y
desmayada.
Mientras combatían el fuego con
una línea de agua, lograron aislar a la mujer y conseguir su evacuación a
través de la escalera interna.
Una vez en la vereda la
sexagenaria fue subida a una camilla para su traslado en una ambulancia de la
Dirección de Emergencias Sanitarias.
El incendio habría comenzado
debido a una falla o sobrecalentamiento de un electrodoméstico, según la
principal hipótesis de los bomberos.
La acción de las llamas ocasionó
severos daños en el mobiliario. Cama, colchón, cielorraso, un acondicionador de
aire, muebles de machimbre con ropas y otros elementos quedaron destruidos.
Las paredes de todo el domicilio presentan ennegrecimiento y en algunos sectores desprendimiento de mampostería.
De acuerdo a las fuentes
consultadas, ayer la mujer permanecía internada.
Por una razón de jurisdicción la
causa quedó a cargo de la Comisaría Decimonovena y las pericias del siniestro
bajo responsabilidad de la Unidad Especial de Bomberos de la Policía.
