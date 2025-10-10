viernes, 10 de octubre de 2025

Policías y bomberos rescataron a mujer atrapada en un incendio

B° LIBERTAD
Los socorristas entraron a una casa en llamas. La víctima estaba en un dormitorio de la planta alta. Con mucho esfuerzo lograron controlar el fuego, sacarla por las escaleras y llevarla a un hospital. El siniestro habría sido ocasionado por un desperfecto eléctrico.

El esfuerzo entre policías y bomberos permitió rescatar a una mujer que había quedado atrapada en un incendio en el interior de un dormitorio de la planta alta de una casa del capitalino barrio Libertad.

Los socorristas subieron a través de las escaleras internas y por el balcón para después forzar algunas aberturas y así llegar hasta la víctima que estaba desvanecida.

Afectada por la inhalación de humo y sofocada debido a las altas temperaturas, la persona identificada como Susana D., de 66 años, debió recibir reanimación cardiopulmonar y oxígeno antes de su traslado a un hospital.

Fuentes oficiales precisaron a diario época que el siniestro fue registrado alrededor de las 20:10 en un inmueble de calle Perú al 1500, entre la avenida Pedro Ferré y Rivadavia.

Llamados al sistema de emergencias 911 alertaron sobre el humo que salía de la parte alta de la vivienda.

Autoridades de la Comisaría Seccional Decimonovena acudieron de urgencia a la par de una dotación de bomberos voluntarios y otra dotación de bomberos de la Policía.

Al llegar se encontraron con un incendio declarado en la parte superior. Las puertas y ventanas del domicilio estaban cerradas y trabadas por dentro.

Vecinos de la cuadra dijeron que en el lugar estaría una señora. Sin perder tiempo, uno de los primeros en ingresar a la casa, en un acto de arrojo, fue el oficial Julián Cardozo de la Decimonovena.

En tanto, bomberos colocaron una escalera para acceder a través del balcón. En ese sector de la casa donde hay dos habitaciones las llamas comenzaban a ganar terreno, mientras la densa humareda daba cuenta de la gravedad de la situación.

En uno de los dormitorios estaba Susana. Cuando accedieron al recinto la encontraron en la total oscuridad y desmayada.

Mientras combatían el fuego con una línea de agua, lograron aislar a la mujer y conseguir su evacuación a través de la escalera interna.

Una vez en la vereda la sexagenaria fue subida a una camilla para su traslado en una ambulancia de la Dirección de Emergencias Sanitarias.

El incendio habría comenzado debido a una falla o sobrecalentamiento de un electrodoméstico, según la principal hipótesis de los bomberos.

La acción de las llamas ocasionó severos daños en el mobiliario. Cama, colchón, cielorraso, un acondicionador de aire, muebles de machimbre con ropas y otros elementos quedaron destruidos.

Las paredes de todo el domicilio presentan ennegrecimiento y en algunos sectores desprendimiento de mampostería. 

De acuerdo a las fuentes consultadas, ayer la mujer permanecía internada.

Por una razón de jurisdicción la causa quedó a cargo de la Comisaría Decimonovena y las pericias del siniestro bajo responsabilidad de la Unidad Especial de Bomberos de la Policía.

