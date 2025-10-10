Demoran a dos jóvenes que realizaban maniobras peligrosas en una motocicleta

En la madrugada de hoy 10-10-25, personal policial dependientes del Destacamento San Marcos, tras encontrarse realizando tareas de prevención de ilícitos, observaron por intersección de calles Nicaragua y Corinto a dos jóvenes a bordo de una motocicleta realizando manobras peligrosas, poniendo en riesgo sus vidas y las de terceros.
Por tal motivo, de forma inmediata y a modo de
prevención procedieron a la identificación y posterior demora de los mismos;
así también el secuestro preventivo del rodado –marca Yamaha YBR de 125cc-.
Las personas demoradas y la motocicleta secuestrada
fueron trasladadas hasta la comisaria jurisdiccional correspondientes a fin de
continuar con las diligencias del caso.