martes, 21 de octubre de 2025

Curuzú Cuatiá: Aspirantes a cabos de la Policía de Corrientes recibieron el sacramento de la confirmación

En una emotiva ceremonia celebrada en la Parroquia Nuestra Señora del Pilar, de la ciudad de Curuzú Cuatiá, 20 aspirantes a cabo de segundo año pertenecientes a la Policía de Corrientes recibieron el Sacramento de la Confirmación, en el marco de una jornada colmada de fe y compromiso espiritual.

La Santa Misa fue presidida por el Obispo de la Diócesis de Goya, Monseñor Adolfo Ramón Canecín, quien, con palabras de aliento y reflexión, destacó la importancia de fortalecer la fe como parte esencial en la formación de los futuros servidores públicos, la misma estuvo concelebrada por el capellán auxiliar de la institución policial Pbro. Mario Lezcano.

Durante la homilía, el Obispo instó a los jóvenes a “vivir con autenticidad su vocación de servicio, guiados por los valores del Evangelio y el amor a la comunidad”, resaltando además el acompañamiento de la institución policial en el crecimiento humano y espiritual de sus aspirantes.

La ceremonia contó con la presencia del Director General de Personal y Formación Policial Crio. Gral. Víctor García, el director de unidad regional III- Curuzu Cuatia; autoridades policiales, familiares y miembros de la comunidad, quienes compartieron con orgullo y emoción este significativo paso en la vida de los jóvenes.