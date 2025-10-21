Curuzú Cuatiá: Aspirantes a cabos de la Policía de Corrientes recibieron el sacramento de la confirmación

La Santa Misa fue presidida por el Obispo de la
Diócesis de Goya, Monseñor Adolfo Ramón Canecín, quien, con palabras de aliento
y reflexión, destacó la importancia de fortalecer la fe como parte esencial en
la formación de los futuros servidores públicos, la misma estuvo concelebrada
por el capellán auxiliar de la institución policial Pbro. Mario Lezcano.
Durante la homilía, el Obispo instó a los jóvenes
a “vivir con autenticidad su vocación de servicio, guiados por los valores del
Evangelio y el amor a la comunidad”, resaltando además el acompañamiento de la
institución policial en el crecimiento humano y espiritual de sus aspirantes.
La ceremonia contó con la presencia del Director
General de Personal y Formación Policial Crio. Gral. Víctor García, el director
de unidad regional III- Curuzu Cuatia; autoridades policiales, familiares y
miembros de la comunidad, quienes compartieron con orgullo y emoción este
significativo paso en la vida de los jóvenes.