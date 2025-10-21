Detienen a una mujer con pedido de captura

Efectivos policiales dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativo, en la madrugada de hoy 21-10-25, cerca 03:00 horas, realizando recorrida de prevención de ilícitos calles Cabral y Estados Unidos, divisaron a una persona que se encontraba observando detenidamente los domicilios del lugar.
Por tal motivo, los mencionados efectivos
procedieron a su identificación y posterior demora, tratándose de una mujer de
32 años de edad, quien no supo justificar su permanencia en el lugar, además
tras las averiguaciones realizadas, aparentemente la misma registraría pedido
de captura.
Al respecto, esta mujer fue trasladada hasta la
comisaria jurisdiccional donde se llevan a cabo las diligencias de rigor.