martes, 21 de octubre de 2025

La Policía demoró a un hombre que intentaba concretar una estafa con un cheque falso

En el marco de tareas investigativas llevadas adelante por efectivos de la Dirección General de Delitos Complejos y Delitos Informáticos, en colaboración con la Unidad Fiscal interviniente, en una causa en trámite por supuestas estafas y falsificación de documentos públicos, se logró demorar a un hombre que pretendía cometer un nuevo ilícito utilizando la misma modalidad delictiva.

Las investigaciones se iniciaron luego de que se tomara conocimiento de que, en distintos locales comerciales, un individuo estaría realizando compras mediante la utilización de cheques falsificados.

A partir de ello, el personal especializado desplegó un intenso trabajo de seguimiento y vigilancia que permitió identificar al presunto autor y anticipar una nueva maniobra.

Como resultado del operativo, en la jornada de ayer, 20-10-25, los funcionarios policiales se constituyeron en un corralón ubicado sobre Ruta Provincial N°5, a la altura del kilómetro 5 aproximadamente, donde demoraron a un hombre mayor de edad que intentaba concretar una importante transacción con un cheque a nombre de otra persona. El sujeto se encontraba acompañado por dos hombres que se desempeñaban como fleteros.

El demorado, junto a la documentación y los elementos secuestrados, fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, continuándose con las diligencias de rigor en sede policial.