La Policía demoró a un hombre que intentaba concretar una estafa con un cheque falso

Las investigaciones se iniciaron luego de que se
tomara conocimiento de que, en distintos locales comerciales, un individuo
estaría realizando compras mediante la utilización de cheques falsificados.
A partir de ello, el personal especializado
desplegó un intenso trabajo de seguimiento y vigilancia que permitió
identificar al presunto autor y anticipar una nueva maniobra.
Como resultado del operativo, en la jornada de
ayer, 20-10-25, los funcionarios policiales se constituyeron en un corralón
ubicado sobre Ruta Provincial N°5, a la altura del kilómetro 5 aproximadamente,
donde demoraron a un hombre mayor de edad que intentaba concretar una
importante transacción con un cheque a nombre de otra persona. El sujeto se
encontraba acompañado por dos hombres que se desempeñaban como fleteros.
El demorado, junto a la documentación y los
elementos secuestrados, fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal
interviniente, continuándose con las diligencias de rigor en sede policial.