Curuzú Cuatiá: Detienen a un ladrón de ovejas

Efectivos policiales dependientes del PRIAR de Curuzú Cuatiá, en el marco investigativo en relación a una causa por supuesto abigeato diligenciaron en la jornada de ayer 11-10-25 diligenciaron una orden de allanamiento logrando secuestrar cueros de animales y elementos relacionados a la causa. Existe una persona detenida.
El procedimiento, lo concretaron los mencionados
efectivos en un establecimiento rural ubicado en el Paraje María Chica, lugar
donde lograron hallar y secuestrar cueros de animales ovinos recientemente
faenado, un Freezer con productos cárnicos de animal ovinos, de diferentes
cortes, siendo un total de 20 kilogramos y un cuchillo; así también detuvieron
a un hombre mayor de edad, relacionado presuntamente al hecho que se investiga.
Lo secuestrado y la persona detenida fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias al respecto.