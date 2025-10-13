Goya: La Policía recuperó una motocicleta robada

En la jornada del pasado 11-10-25, personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito 4ta de Goya, tomaron conocimiento de un hecho delictivo, en el cual persona desconocida habría sustraído una motocicleta de 110 cc. que se hallaba estacionada en la vía pública.
Por el hecho, los uniformados llevaron adelante
tareas investigativas lo que permitió identificar y aprehender al presunto
autor –mayor de edad-; así también recuperar el rodado -marca Yamaha Crypton-
denunciado como sustraído.
Al respecto, la persona aprehendida y la
motocicleta secuestrada fueron puestas a disposición de la justicia y
trasladadas hasta la mencionada comisaria a fin de continuar con los trámites
correspondientes.