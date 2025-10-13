General Paz: La Policía secuestró 12 animales bovinos sin marcas y documentaciones, hay tres demorados

El pasado 10-10-25, efectivos policiales dependientes del PRIAR de General Paz, tras realizar control rutinario de embarque de hacienda procedieron al secuestró de un total de 12 animales bovinos, ya que se habría detectado irregularidades en los diseños de marca, por resultar incompatibles con la documentación presentada, consistente en Guía de Ganado.
Así también, por el hecho demoraron a tres personas
mayores de edad y el secuestro de un vehículo automotor y un tráiler el cual
era utilizado para el trasladado de los animales.
Lo secuestrado y personas demoradas fueron puesta a
disposición de la justicia a fin de continuar con las diligencias del caso.