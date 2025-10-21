Demoraron a dos jóvenes que provocaban disturbios en la vía pública y secuestraron una pistola de juguete

En horas de la madrugada de ayer 20-10-25, personal policial del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N°3, encontrándose de recorrida de prevención de ilícitos en inmediaciones de calles Vera y Catamarca, visualizaron a dos personas promoviendo disturbios en la vía pública causando intranquilidad a los transeúntes del lugar.
Por ello, los mencionados efectivos procedieron a
la demora y posterior identificación de estas personas, tratándose de un joven
de 22 y 18 años de edad, quienes además tenía en su poder un arma de juguete,
una lanza, balines, por ello se secuestró preventivamente estos elementos bajo
las formalidades correspondientes.
Los demorados fueron traslados hasta a la Comisaría jurisdiccional, a fin de continuar con las diligencias de rigor.