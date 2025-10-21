martes, 21 de octubre de 2025

En diferentes procedimientos demoraron a dos sujetos con pedido de captura

Efectivos policiales dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativo, en la madrugada de ayer 20-10-25, encontrándose de recorrida de prevención de ilícitos por su sector asignado, procedieron en diferentes procedimientos a la demora de dos personas.

El primer procedimiento lo concretaron alrededor 03:00 horas, encontrándose en las intersecciones de la Avenida Raúl Alfonsín y calle Güemes, lugar donde identificaron y demoraron a un hombre de 37 años de edad, quien se encontraba merodeando, observando detenidamente el interior de los vehículos estacionados en el lugar, además el mismo tras las averiguaciones realizadas, aparentemente registraría pedido de captura.

Seguidamente, cerca de las 03:30 horas, identificaron y demoraron a un hombre mayor de edad, que se encontraba merodeando, visualizando los domicilios y los vehículos en inmediaciones de calles Pio XII y Necochea, y tras realizar las primeras averiguaciones registraría pedido de captura.

Al respecto, los demorados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales donde se llevan a cabo las diligencias de cada caso.