En diferentes procedimientos demoraron a dos sujetos con pedido de captura

El primer procedimiento lo concretaron alrededor
03:00 horas, encontrándose en las intersecciones de la Avenida Raúl Alfonsín y calle
Güemes, lugar donde identificaron y demoraron a un hombre de 37 años de edad,
quien se encontraba merodeando, observando detenidamente el interior de los
vehículos estacionados en el lugar, además el mismo tras las averiguaciones
realizadas, aparentemente registraría pedido de captura.
Seguidamente, cerca de las 03:30 horas,
identificaron y demoraron a un hombre mayor de edad, que se encontraba
merodeando, visualizando los domicilios y los vehículos en inmediaciones de
calles Pio XII y Necochea, y tras realizar las primeras averiguaciones
registraría pedido de captura.
Al respecto, los demorados fueron trasladados
hasta las comisarias jurisdiccionales donde se llevan a cabo las diligencias de
cada caso.