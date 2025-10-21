General Paz: Recuperan elementos robados

En horas de la noche del sábado 18-10-25, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito General Paz, en momentos en que realizaban sus recorridas en prevención, en un eficaz accionar, hallaron y secuestraron un horno eléctrico y una escalera que habrían sido denunciados como sustraídos.
El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, cuando tomaron conocimiento por parte de vecinos que, en una zona de
abundante vegetación ubicado en inmediaciones del Barrio María Auxiliadora, se
encontraban deambulando dos personas.
Ante tal circunstancia, de forma inmediata se
dirigen al lugar, y tras un rastrillaje logran hallar y secuestrar un horno
eléctrico y una escalera de aluminio, los cuales habrían sido denunciados como
sustraídos días atrás.
Las cosas recuperadas fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites que corresponden.