martes, 21 de octubre de 2025

General Paz: Recuperan elementos robados

En horas de la noche del sábado 18-10-25, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito General Paz, en momentos en que realizaban sus recorridas en prevención, en un eficaz accionar, hallaron y secuestraron un horno eléctrico y una escalera que habrían sido denunciados como sustraídos.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando tomaron conocimiento por parte de vecinos que, en una zona de abundante vegetación ubicado en inmediaciones del Barrio María Auxiliadora, se encontraban deambulando dos personas.

Ante tal circunstancia, de forma inmediata se dirigen al lugar, y tras un rastrillaje logran hallar y secuestrar un horno eléctrico y una escalera de aluminio, los cuales habrían sido denunciados como sustraídos días atrás.

Las cosas recuperadas fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites que corresponden.