En tareas de prevención la Policía demoró a un hombre que incumplía una orden judicial

En horas de la noche de ayer 09-10-25, efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N°3, tras hallarse realizando tareas de prevención e identificación de personas fueron alertados que por inmediaciones de calles Ituzaingo al 1400 aproximadamente se encontraba un hombre violando una orden judicial –restricción de acercamiento hacia su ex pareja-.
Por tal motivo, de forma inmediata los mencionados
efectivos se dirigieron hasta el lugar, donde procedieron a la identificación y
posterior del mismo, tratándose de un mayor de edad, quien poseía tobillera
electrónica y efectivamente se encontraba violentado dicha orden.
La persona demorada fue trasladada hasta la comisaria jurisdiccional 19na, donde se llevan a cabo las diligencias del caso.