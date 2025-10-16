Demoran a un hombre que provocaba disturbios en la vía pública

En la jornada de ayer 15-10-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre que aparentemente causaba disturbios en la vía pública.
El procedimiento se habría realizado cerca de las
13:30 horas, cuando los citados efectivos se hallaban en inmediaciones de las
calles N° 873 y 874, donde divisaron e identificaron a un hombre – mayor de
edad- quien en aparente estado de ebriedad molestaba a los transeúntes de la
zona, por lo que fue demorado.
El hombre fue trasladado a la Comisaria Séptima
Urbana, donde se continuaron con los trámites de rigor.