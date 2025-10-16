Robó un carrito y terminó preso

En la jornada de ayer 15-10-25, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Vigésima Primera urbana, fueron alertados sobre un hecho delictivo registrado por calles Ex Via y Pergamino, donde personas desconocidas habrían sustraído un carrito de hierro.
Por tal motivo, los mencionados efectivos
llevaron a cabo tareas investigativas e intensos rastrillajes por la zona, lo
que permitió visualizar a dos personas, trasladando un elemento similar al
denunciado como sustraído, y quienes al notar la presencia policial intentan
darse a la fuga, pero fueron rápidamente demorados, tratándose de dos mayores
de edad.
Al respecto, los demorados y el elemento
secuestrado fueron trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con
las diligencias del caso.