jueves, 16 de octubre de 2025

Robó un carrito y terminó preso

En la jornada de ayer 15-10-25, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Vigésima Primera urbana, fueron alertados sobre un hecho delictivo registrado por calles Ex Via y Pergamino, donde personas desconocidas habrían sustraído un carrito de hierro.

Por tal motivo, los mencionados efectivos llevaron a cabo tareas investigativas e intensos rastrillajes por la zona, lo que permitió visualizar a dos personas, trasladando un elemento similar al denunciado como sustraído, y quienes al notar la presencia policial intentan darse a la fuga, pero fueron rápidamente demorados, tratándose de dos mayores de edad.

Al respecto, los demorados y el elemento secuestrado fueron trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.