Intensos operativos de contralor: Varios demorados y motos secuestradas

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por el Ministerio de Seguridad junto a la Jefatura de Policía, durante la noche del martes 14-10-25 y jornada de ayer 15-10-25 efectivos Policiales de distintas comisarias del área capital, con la valiosa colaboración del personal del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas; Comando Patrulla, Patrulla Motorizada; G.R.I.M., llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen las jurisdicciones administrativa.
Los primeros operativos planificados, dieron
inicio alrededor de las 20:00 horas, extendiéndose hasta pasadas las 21:30
horas aproximadamente, más precisamente en jurisdicción de las Comisarias 1ra y
5ta.
De igual manera, en zonas aledañas de la
comisaría 12da urbana se llevó a cabo dichos controles, en los horarios de 04:
00 a 05:30 horas.
Así mismo, de 17:00 a 18:30 horas se llevaron
adelante los operativos en jurisdicciones de las Comisarias 1ra y 3ra
respetivamente.
En todos los casos, varias personas fueron demoradas y diferentes motocicletas secuestradas, las cuales fueron trasladadas hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes.