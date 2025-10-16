Demoraron a "cuatreros" en Amado Bonpland

Los distintos trabajos de contralor, lo llevaron
a cabo en un camino vecinal del fondo de la localidad donde intentan detener la
marcha de dos personas que se desplazaban en una motocicleta -marca Suzuki 125c.c-,
los cuales al notar la presencia policial aceleran la marcha, por lo que se dio
inicio una persecución que finalizó en una casilla de madera cercana a un
aserradero, lugar donde estas personas arrojan el rodado e ingresan a la
propiedad.
Posteriormente y pese a que en un principio los
moradores se mostraron hostiles, hicieron entrega voluntariamente de seis
bolsas que su interior contenía aproximadamente 12 animales ovinos faenados
presumiblemente de manera clandestina, por lo que se procedió a su secuestro
bajo las formalidades correspondientes y a la aprehensión de estas tres
personas tratándose de dos mayores de edad y un menor de 17 años.
Las personas aprehendidas junto a lo secuestrado, fueron trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los trámites de cada caso.