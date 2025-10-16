jueves, 16 de octubre de 2025

Demoraron a "cuatreros" en Amado Bonpland

En la noche de ayer 15-10-25, efectivos policiales dependientes de la Policía Rural y Ecológica de Amado Bonpland, encontrándose realizando trabajos de prevención, control de vehículos e identificación de personas, en diferentes zonas y sectores esa localidad, procedieron a la aprehensión de tres personas, además al secuestro de una motocicleta y gran cantidad de productos cárnicos faenados de manera clandestina.

Los distintos trabajos de contralor, lo llevaron a cabo en un camino vecinal del fondo de la localidad donde intentan detener la marcha de dos personas que se desplazaban en una motocicleta -marca Suzuki 125c.c-, los cuales al notar la presencia policial aceleran la marcha, por lo que se dio inicio una persecución que finalizó en una casilla de madera cercana a un aserradero, lugar donde estas personas arrojan el rodado e ingresan a la propiedad.

Posteriormente y pese a que en un principio los moradores se mostraron hostiles, hicieron entrega voluntariamente de seis bolsas que su interior contenía aproximadamente 12 animales ovinos faenados presumiblemente de manera clandestina, por lo que se procedió a su secuestro bajo las formalidades correspondientes y a la aprehensión de estas tres personas tratándose de dos mayores de edad y un menor de 17 años.

Las personas aprehendidas junto a lo secuestrado, fueron trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los trámites de cada caso.