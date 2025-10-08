Demoran a un sujeto vinculado a varios hechos delictivos

El procedimiento fue realizado pasadas las
10:30horas, cuando fueron alertados de que por calles Pio XII y Pasaje Mitre,
aparentemente, un hombre se encontraba sustrayendo cosas de un vehículo
estacionado en el lugar, por lo que rápidamente acudieron a la zona,
procediendo a su aprehensión, además, logrando recuperar todo lo sustraído,
posteriormente también secuestraron un vehículo automotor – marca Peugeot 208-
en el cual aparentemente se movilizaba y tras las correspondientes
averiguaciones, resulto estar vinculado a otros hechos delictivos que se
investigan.
El aprehendido junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.