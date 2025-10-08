miércoles, 8 de octubre de 2025

Demoran a un sujeto vinculado a varios hechos delictivos

En la mañana de hoy 08-10-25, efectivos policiales de la Comisaria Tercera Urbana realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, tras ser alertados por unos transeúntes, aprehendieron a un hombre que aparentemente se encontraba cometiendo un hecho delictivo, además se secuestró el vehículo automotor en el que circulaba presuntamente vinculado a otros ilícitos.

El procedimiento fue realizado pasadas las 10:30horas, cuando fueron alertados de que por calles Pio XII y Pasaje Mitre, aparentemente, un hombre se encontraba sustrayendo cosas de un vehículo estacionado en el lugar, por lo que rápidamente acudieron a la zona, procediendo a su aprehensión, además, logrando recuperar todo lo sustraído, posteriormente también secuestraron un vehículo automotor – marca Peugeot 208- en el cual aparentemente se movilizaba y tras las correspondientes averiguaciones, resulto estar vinculado a otros hechos delictivos que se investigan.

El aprehendido junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.