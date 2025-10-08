El Gobernador Valdés inauguró el Nuevo Complejo de Formación Policial “Santa Catalina”

Entre las obras inauguradas se destacan la
construcción de una pileta semiolímpica, dos nuevos módulos de dormitorios con
capacidad de alojamiento cada uno de 144 camas, nuevos vestuarios y sanitarios,
módulos de aulas integrales, complejo deportivo, polideportivo cubierto y
gimnasio.
La ceremonia fue presidida por el Gobernador de
la Provincia de Corrientes Dr. Gustavo Adolfo Valdés, quien estuvo acompañado
por el Intendente de la capital Dr. Eduardo Tassano, el Ministro de Seguridad Dr.
Alfredo Vallejos, demás ministros y subsecretarios del gobierno, el Jefe de
Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, y el Subjefe de Policía Crio.
Gral. Walter Darío Aceval. También participaron intendentes de varias localidades
vecinas, legisladores nacionales provinciales autoridades y miembros del Poder
Ejecutivo y Legislativo provincial, Directores Generales integrantes del Estado
Mayor Policial, Jefes de distintas Dependencias, personal superior y subalterno
de la fuerza, cuerpo de cadetes, aspirantes a Cabo, invitados especiales y
medios de prensa.
El acto de apertura se dio inicio con el corte de
cinta, y luego saludaron las máximas autoridades presentes, tras lo cual se entonación
las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda de Música
de la Policía de Corrientes. Posteriormente, se realizó la bendición de las
instalaciones por parte del Capellán de la Institución, haciendo luego uso de
la palabra el Jefe de Policía, quien expresó su agradecimiento por el
permanente acompañamiento, apoyo y la firme decisión del Gobierno Provincial en
la búsqueda de la profesionalización y modernización de la institución,
seguidamente realizo lo propio el Ministro de Seguridad y el Intendente local.
Finalmente, y para dejar formalmente inaugurado,
se dirigió a los presentes el Gobernador Gustavo Valdés destacando el valor de
la capacitación y el fortalecimiento de las condiciones de formación del
personal policial, reafirmando su compromiso de continuar impulsando acciones
que contribuyan a la excelencia en el servicio y al bienestar en materia de
seguridad.
Estas nuevas obras consolidan el compromiso del Gobierno Provincial con la seguridad pública, la formación profesional y el desarrollo integral de la Policía de Corrientes, fortaleciendo las bases de una institución moderna, eficiente y al servicio de todos los correntinos.