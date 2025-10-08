miércoles, 8 de octubre de 2025

El Gobernador Valdés inauguró el Nuevo Complejo de Formación Policial “Santa Catalina”

En la mañana de este miércoles, en el Complejo de Formación Policial “Santa Catalina”, ubicado sobre las avenidas Santa Catalina y Niñí Flores de nuestra ciudad, se llevó a cabo el acto inaugural de nuevas y modernas obras de ampliación en las instalaciones de ese instituto de formación.

Entre las obras inauguradas se destacan la construcción de una pileta semiolímpica, dos nuevos módulos de dormitorios con capacidad de alojamiento cada uno de 144 camas, nuevos vestuarios y sanitarios, módulos de aulas integrales, complejo deportivo, polideportivo cubierto y gimnasio.

La ceremonia fue presidida por el Gobernador de la Provincia de Corrientes Dr. Gustavo Adolfo Valdés, quien estuvo acompañado por el Intendente de la capital Dr. Eduardo Tassano, el Ministro de Seguridad Dr. Alfredo Vallejos, demás ministros y subsecretarios del gobierno, el Jefe de Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, y el Subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Darío Aceval. También participaron intendentes de varias localidades vecinas, legisladores nacionales provinciales autoridades y miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo provincial, Directores Generales integrantes del Estado Mayor Policial, Jefes de distintas Dependencias, personal superior y subalterno de la fuerza, cuerpo de cadetes, aspirantes a Cabo, invitados especiales y medios de prensa.

El acto de apertura se dio inicio con el corte de cinta, y luego saludaron las máximas autoridades presentes, tras lo cual se entonación las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda de Música de la Policía de Corrientes. Posteriormente, se realizó la bendición de las instalaciones por parte del Capellán de la Institución, haciendo luego uso de la palabra el Jefe de Policía, quien expresó su agradecimiento por el permanente acompañamiento, apoyo y la firme decisión del Gobierno Provincial en la búsqueda de la profesionalización y modernización de la institución, seguidamente realizo lo propio el Ministro de Seguridad y el Intendente local.

Finalmente, y para dejar formalmente inaugurado, se dirigió a los presentes el Gobernador Gustavo Valdés destacando el valor de la capacitación y el fortalecimiento de las condiciones de formación del personal policial, reafirmando su compromiso de continuar impulsando acciones que contribuyan a la excelencia en el servicio y al bienestar en materia de seguridad.

Estas nuevas obras consolidan el compromiso del Gobierno Provincial con la seguridad pública, la formación profesional y el desarrollo integral de la Policía de Corrientes, fortaleciendo las bases de una institución moderna, eficiente y al servicio de todos los correntinos.