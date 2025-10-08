Recuperan un celular recientemente sustraído

En la jornada de hoy 08-10-25, efectivos policiales de la Comisaria Segunda Urbana, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, referente a un legajo de investigación – por supuesto robo-, lograron hallar y recuperar un teléfono celular denunciado como sustraído.
El procedimiento fue realizado en inmediaciones
de las calles Díaz de Vivar entre General Paz y Necochea, lugar donde luego de
diversas labores investigativas, los citados efectivos divisaron a un grupo de
personas, las cuales al tratar de ser identificadas huyeron del lugar,
abandonando en la vía pública un celular – m arca IPhone SE-, el cual tras las
correspondientes averiguaciones sería el denunciado como sustraído, procediendo
a su secuestro bajo las formalidades legales.
El teléfono celular recuperado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.