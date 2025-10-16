jueves, 16 de octubre de 2025

La Policía secuestró un automóvil vinculado a una causa judicial

HAY UN DEMORADO
En horas de la noche de ayer 15-10-25, efectivos policiales de la Comisaría décimo sexta urbana, en el marco de labores de investigación desplegadas, secuestraron un automóvil que estaría presuntamente vinculado en una causa judicial que se encuentra en trámite por supuesta estada, además demoraron a un hombre. 

El procedimiento lo llevaron a cabo los mencionados policías, cuando cerca de las 21:00 horas, encontrándose en inmediaciones de calle J.R. Vidal intersección de la calle General Paz, divisan a un vehículo estacionado, el cual, conforme a las primeras averiguaciones, reuniría similares características a un hecho investigado por ante sus pares de la Comisaria Primera de esta ciudad capital, tratándose de un automóvil –marca Chevrolet Corsa-, procediendo a la demora de un hombre mayor de edad.

De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.