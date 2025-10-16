La Policía secuestró un automóvil vinculado a una causa judicial

HAY UN DEMORADO
En horas de la noche de ayer 15-10-25, efectivos policiales de la Comisaría décimo sexta urbana, en el marco de labores de investigación desplegadas, secuestraron un automóvil que estaría presuntamente vinculado en una causa judicial que se encuentra en trámite por supuesta estada, además demoraron a un hombre.
El procedimiento lo llevaron a cabo los
mencionados policías, cuando cerca de las 21:00 horas, encontrándose en
inmediaciones de calle J.R. Vidal intersección de la calle General Paz, divisan
a un vehículo estacionado, el cual, conforme a las primeras averiguaciones,
reuniría similares características a un hecho investigado por ante sus pares de
la Comisaria Primera de esta ciudad capital, tratándose de un automóvil –marca
Chevrolet Corsa-, procediendo a la demora de un hombre mayor de edad.
De todo ello, se puso en conocimiento de la
autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia
policial donde se prosigue con los tramites del caso.