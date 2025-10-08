Demoraron a dos jóvenes con antecedentes policiales

Efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, en la tarde de hoy 08-10-25, realizando sus labores especificas en prevención de ilícitos, demoraron a dos jóvenes por merodeo y quienes contaban con antecedentes policiales.
El procedimiento fue realizado pasadas las
15:00horas, cuando hallándose por calles Merceditas y Pasaje N° 160, los
citados efectivos divisaron y demoraron a dos jóvenes – mayores de edad-,
quienes se encontraban merodeando el lugar, observando el interior de los
vehículos estacionados, además, en las primeras averiguaciones resultaron
poseer antecedentes policiales.
Los demorados fueron trasladados a la correspondiente comisaria jurisdiccional, donde se continuaron con los tramites de rigor.