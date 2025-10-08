miércoles, 8 de octubre de 2025

Demoraron a dos jóvenes con antecedentes policiales

Efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, en la tarde de hoy 08-10-25, realizando sus labores especificas en prevención de ilícitos, demoraron a dos jóvenes por merodeo y quienes contaban con antecedentes policiales. 

El procedimiento fue realizado pasadas las 15:00horas, cuando hallándose por calles Merceditas y Pasaje N° 160, los citados efectivos divisaron y demoraron a dos jóvenes – mayores de edad-, quienes se encontraban merodeando el lugar, observando el interior de los vehículos estacionados, además, en las primeras averiguaciones resultaron poseer antecedentes policiales.

Los demorados fueron trasladados a la correspondiente comisaria jurisdiccional, donde se continuaron con los tramites de rigor.