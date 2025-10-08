miércoles, 8 de octubre de 2025

San Luis del Palmar: Secuestraron una motocicleta adulterada

En la fecha 08-10-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito San Luis del Palmar, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, identificaron a un joven y secuestraron una motocicleta con aparentes adulteraciones. 

El procedimiento lo realizaron los mencionados efectivos cuando hallándose en inmediaciones de la citada localidad, divisaron a una persona a bordo de una motocicleta, circulando sin casco de seguridad correspondiente, poniendo en riesgo su vida y la de terceros, por lo que al proceder a su identificación – siendo menor de edad- quien no supo justificar su accionar, además, el rodado fue secuestrado preventivamente, el cual, tras las correspondientes averiguaciones, resulto presentar posibles adulteraciones en las numeraciones de cuadro y motor.     

La motocicleta secuestrada fue trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.