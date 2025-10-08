San Luis del Palmar: Secuestraron una motocicleta adulterada

En la fecha 08-10-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito San Luis del Palmar, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, identificaron a un joven y secuestraron una motocicleta con aparentes adulteraciones.
El procedimiento lo realizaron los mencionados
efectivos cuando hallándose en inmediaciones de la citada localidad, divisaron
a una persona a bordo de una motocicleta, circulando sin casco de seguridad
correspondiente, poniendo en riesgo su vida y la de terceros, por lo que al
proceder a su identificación – siendo menor de edad- quien no supo justificar
su accionar, además, el rodado fue secuestrado preventivamente, el cual, tras
las correspondientes averiguaciones, resulto presentar posibles adulteraciones en
las numeraciones de cuadro y motor.
La motocicleta secuestrada fue trasladada a la
citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.