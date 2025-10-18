Demoraron a tres personas con antecedentes policiales

En la jornada de ayer 17-10-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a tres hombres y uno de ellos poseía un arma blanca, además, tras las primeras averiguaciones los mismos contarían con antecedentes policiales.
El procedimiento se habría realizado cerca de las
15:00horas, cuando los citados efectivos se hallaban en inmediaciones de las
calles Bonastre y Chubut, donde divisaron e identificaron a tres hombres –
mayores de edad-, donde uno de ellos poseía entre sus prendas de vestir un arma
blanca – machete-, no pudiendo justificar su accionar, fueron demorados.
Además, tras las correspondientes averiguaciones, contarían con antecedentes
policiales.
Los demorados fueron trasladados a la correspondiente comisaria jurisdiccional, donde se continuaron con los tramites de rigor.