sábado, 18 de octubre de 2025

Demoraron a tres personas con antecedentes policiales

En la jornada de ayer 17-10-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a tres hombres y uno de ellos poseía un arma blanca, además, tras las primeras averiguaciones los mismos contarían con antecedentes policiales.

El procedimiento se habría realizado cerca de las 15:00horas, cuando los citados efectivos se hallaban en inmediaciones de las calles Bonastre y Chubut, donde divisaron e identificaron a tres hombres – mayores de edad-, donde uno de ellos poseía entre sus prendas de vestir un arma blanca – machete-, no pudiendo justificar su accionar, fueron demorados. Además, tras las correspondientes averiguaciones, contarían con antecedentes policiales.

Los demorados fueron trasladados a la correspondiente comisaria jurisdiccional, donde se continuaron con los tramites de rigor.