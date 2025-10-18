Duro golpe al narcomenudeo en el B° Juan XXIII: Desbarataron dos kioscos de droga, hay seis personas demoradas

Los distintos trabajos de investigación posibilitaron diligenciar ordenes de allanamientos en dos domicilios del barrio Juan XXIII, en uno de ellos procedieron al secuestro de 19 dosis de cocaína máxima pureza de un peso total de 73 gramos, una Balanza de precisión, elementos de corte, dinero en efectivo, siete celulares, además se aprehendió a cuatro hombres mayores de edad. Posteriormente en el otro domicilio, se secuestró 92 dosis de cocaína máxima pureza arrojando un peso de 46 gr, 33 dosis de marihuana máxima pureza de 45 gramos, 1 bolsa de cogollos de Marihuana de 233 gramos, dinero en efectivo, elementos de corte, una balanza de precisión, once teléfonos celulares, un arma de fuego y en la oportunidad se aprehendió a dos mujeres mayores de edad. En el lugar se hizo presente el Jefe de Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, quien destaco y felicito al personal policial por la labor realizada.
Las personas aprehendidas junto a lo secuestrado fueron puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.