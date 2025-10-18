Goya: Mujer grave tras ser apuñalada, hay dos demorados

Según la primera información inicial obtenida, el
hecho habría ocurrido pasadas las 22:00 horas del jueves 16-10-25, donde una
mujer – de 18 años de edad- caminaba por calles 9 de julio y José María Paz de
la citada ciudad lugar donde, aparentemente, habría sido interceptada por dos
personas, y por causas que aún se desconoce y es objeto de investigación le
habrían causado lesiones compatibles por las producidas por arma blanca
–cuchillo- en su humanidad, siendo posteriormente auxiliada y trasladada al
hospital local, donde tras ser examinada le diagnosticaron lesiones de carácter
graves, posteriormente, los citados efectivos iniciaron diversas tareas
investigativas, lo que posibilito identificar y demorar a un hombre y una mujer
– ambos mayores de edad-, además, hallaron
y secuestraron, bajo las formalidades legales, un arma blanca – cuchillo- y una
motocicleta – marca Corven Energy-, vinculadas presumiblemente al hecho que se investiga.
Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, siendo trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.