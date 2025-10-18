sábado, 18 de octubre de 2025

Goya: Mujer grave tras ser apuñalada, hay dos demorados

Efectivos policiales de la Comisaria de Distrito 3ra de Goya, en colaboración a la Unidad Fiscal Interviniente, referente a un legajo judicial que se investiga, en el cual, una mujer resultó con lesiones graves y donde tras los diversos trabajos investigativos, demoraron a dos personas, sindicadas como presuntos autores del hecho, además, secuestraron un arma blanca y una motocicleta.

Según la primera información inicial obtenida, el hecho habría ocurrido pasadas las 22:00 horas del jueves 16-10-25, donde una mujer – de 18 años de edad- caminaba por calles 9 de julio y José María Paz de la citada ciudad lugar donde, aparentemente, habría sido interceptada por dos personas, y por causas que aún se desconoce y es objeto de investigación le habrían causado lesiones compatibles por las producidas por arma blanca –cuchillo- en su humanidad, siendo posteriormente auxiliada y trasladada al hospital local, donde tras ser examinada le diagnosticaron lesiones de carácter graves, posteriormente, los citados efectivos iniciaron diversas tareas investigativas, lo que posibilito identificar y demorar a un hombre y una mujer –  ambos mayores de edad-, además, hallaron y secuestraron, bajo las formalidades legales, un arma blanca – cuchillo- y una motocicleta – marca Corven Energy-, vinculadas presumiblemente al hecho que se investiga.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, siendo trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.