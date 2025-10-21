Demoraron a un joven que provocaba disturbios

En la madrugada de hoy 21-10-25, cerca de las 03:00 horas, personal policial del Destacamento San Marcos, encontrándose de recorrida de prevención de ilícitos en inmediaciones de calles 179 y 873 de esta ciudad capital, divisaron a un sujeto promoviendo disturbios en la vía publica causando intranquilidad a los transeúntes del lugar.
Ante ello, los mencionados efectivos procedieron
a su demora y posterior identificación, tratándose de un joven mayor de edad,
quien no supo justificar su accionar.
El demorado fue traslado hasta a la Comisaría
jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias de rigor.