En operativos de contralor la Policía secuestró varias motocicletas y 24 kg. de surubí

En el marco integral de seguridad y prevención del delito, efectivos policiales dependientes de la Comisaría Décimo Sexta urbana, en horas de la tarde de ayer 20-10-25 llevaron a cabo operativos de contralor en inmediaciones de calles Godoy Cruz y Luis Braille, oportunidad en que procedieron al secuestro preventivo de varias motocicletas por falta de documentaciones y además un total de 24kg filete de pescados (surubí), los cuales eran trasladadas sin la correspondiente cadena de frio.
Los operativos dieron inicio a las 19:00 hs hasta
pasadas las 20:00 hs.
Lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia, además se dio intervención a personal de Fauna y Flora.