Varios demorados en operativos de contralor

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, en horas de la madrugada de hoy 21-10-25, efectivos Policiales de la Comisaria Segunda Urbana, de manera conjunta y mancomunada con el personal de Departamento Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Móviles y Motorizada-G.I.R, G.R.I.M N°2y4, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en los distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de la mencionada Comisaria de esta ciudad Capital.
Dichos operativos, dieron inicio cerca de las 02:30
horas, concluyendo pasadas las 04:30 horas, oportunidad, en que procedieron a
la identificación de varias personas, demorando en la oportunidad a 12 de
ellas, para averiguación de sus antecedentes, además del control de diferentes
rodados.
Al respecto, los demorados fueron trasladados
hasta la citada comisaria donde se llevan a cabo las diligencias de cada caso.