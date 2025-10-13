La Policía de Corrientes recuperó un automóvil robado en Bs. As., hay un joven demorado

En horas de la mañana de ayer 12-10-25, personal policial dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos, momentos en que realizaban recorridas de prevención, observaron por Calle UNNE, entre Avenida Rio Chico y calle Palmar Grande a un automóvil, el cual a simple vista poseía anormalidades en la numeración de la chapa patente.
Por ello,
los mencionados efectivos llevaron adelante las primeras averiguaciones del
caso, haciéndose presente en el lugar un joven de 23 años de edad, manifestando
ser el propietario del rodado, exhibiendo documentaciones del mismo, logrando
de esta manera determinar que serían apócrifas y además poseía pedido de
secuestro por supuesto robo en la ciudad de Buenos Aires.
Por el hecho, se dio intervención a la Comisaria jurisdiccional 24ta quienes procedieron al secuestro del rodado y a la aprehensión del joven, siendo puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias al respecto.