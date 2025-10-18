Otro exitoso accionar de la Policía de Corrientes: Cuatro allanamientos en el B° 2 de Abril, secuestraron dinero, droga y elementos de dudosa procedencia

Los distintos mandatos judiciales fueron realizados en viviendas ubicadas en diferentes sectores del Barrio Dos de Abril de esta ciudad, en el cual hallaron dinero en efectivo, balanza de precisión, armas blancas, 15 proyectiles de calibre 22, electrodomésticos, una bicicleta, además, 67 “bochitas” y 9 trozos de una sustancia blanquecina compactada, para lo cual, se solicitó la colaboración de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes acudieron al lugar y realizaron el correspondiente test orientativo, el cual arrojó resultado positivo para cocaína de máxima pureza, de un peso aproximado de 788 gramos, lo cual fue secuestrado bajo las formalidades legales junto a las demás cosas. En el lugar se hicieron presentes el Jefe de Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón y el Subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Darío Aceval quienes destacaron y felicitaron al personal policial por la labor realizada.
Las cosas fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, trasladándolas a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.