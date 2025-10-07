El Comisario General ® Víctor Hugo Coseres presentó su libro sobre “La Policía de Corrientes durante los gobiernos de Pedro Ferre”

Estuvo presidida por el Jefe de Policía Crio.
Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, el Director General de Administración
Policial y Financiera Crio. Gral. Gustavo German López, el Director General de
Seguridad Vial Crio. Gral. Eduardo Felipe Dip, estuvieron acompañados de otros
funcionarios de diferentes áreas en actividad y en situación de retiro,
integrantes de la XV Promoción de Oficiales de Policía, medios de prensa,
familiares.
Primeramente, se dirigió a los presentes el Jefe de Policía, quien brindó palabras de bienvenida y presentación del autor, destacando la importancia en el marco institucional y que es parte de la historia de la Policía, posteriormente se dirigió a los presentes el autor, quien presentó y explicó el contenido de su libro.