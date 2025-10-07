martes, 7 de octubre de 2025

El Comisario General ® Víctor Hugo Coseres presentó su libro sobre “La Policía de Corrientes durante los gobiernos de Pedro Ferre”

En horas de la mañana de hoy 07-10-25, pasadas las 10:00 horas, en el nuevo Salón de Jefatura de Policía, mediante una conferencia de prensa, el Crio. Gral. ® Víctor Hugo Coseres presento su trabajo de investigación historia sobre La Policía de Corrientes durante los gobiernos de Pedro Ferre, una obra que rescata la organización y funcionamiento de la institución policial durante este periodo que comprende a los años 1824 - 1842.

Estuvo presidida por el Jefe de Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, el Director General de Administración Policial y Financiera Crio. Gral. Gustavo German López, el Director General de Seguridad Vial Crio. Gral. Eduardo Felipe Dip, estuvieron acompañados de otros funcionarios de diferentes áreas en actividad y en situación de retiro, integrantes de la XV Promoción de Oficiales de Policía, medios de prensa, familiares.

Primeramente, se dirigió a los presentes el Jefe de Policía, quien brindó palabras de bienvenida y presentación del autor, destacando la importancia en el marco institucional y que es parte de la historia de la Policía, posteriormente se dirigió a los presentes el autor, quien presentó y explicó el contenido de su libro.