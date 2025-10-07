martes, 7 de octubre de 2025

La Policía demoró a varias personas en diferentes procedimientos

En horas de la noche de ayer y madrugada de hoy, efectivos policiales dependientes del Departamento de distritos policiales y unidades operativas, en diferentes procedimientos realizados demoraron a varias personas.

El primero de los procedimientos lo realizó personal del comando de patrullas, cuando cerca de las 23.30 horas, encontrándose de recorridas en prevención de ilícitos y tras ser alertados por el S.I.S 911 de emergencia, quien se encontraba merodeando divisando las casas y vehículos estacionados, por lo que proceden a la búsqueda del sujeto, logrando localizar y demorar en Calle Amado Bonpland y Av. Armenia, tratándose de un joven de 22 años de edad y quien conforme a las primeras averiguaciones contaría con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

De igual forma, cerca de las 00.00 horas, continuando con sus labores de prevención, en inmediaciones de Av. Paysandú y Cruz del eje, demoraron a un joven de 23 años de edad, quien se encontraba observando los vehículos estacionados y causando intranquilidad a los transeúntes que pasaban por el lugar

De igual forma, cerca de las 04.30 horas, en cercanías de calles San Luis y Belgrano, encontrándose de recorrida en prevención de ilícitos en el casco céntrico, tras ser alertados por el sistema de emergencia SIS 911 vía radial, informando que entre las intersecciones de la calles Catamarca y Mariano Morena habría un sujeto con aparentes intenciones delictivas, por lo que las moto patrulla empiezan la búsqueda del sujeto logrando en las intersecciones de las calles San Martin y Córdoba, localizar a esta persona, tratándose de un hombre de 44 años de edad, quien llevaba entre sus pertenencias 2 focos led grande, quien además contaría con antecedentes policiales.

En tanto, cerca de las 05.00 horas, los mismos encontrándose de recorrida de prevención de ilícito, más precisamente en las intercepciones de calle Cartagena y Calle Tacuarí, visualizan a una persona que arrojo una soldadora e ingreso en un pasillo del barrio más conocido como el Ongay.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a la Comisarías jurisdiccionales, donde se realizaron las diligencias de cada caso.