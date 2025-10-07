La Policía demoró a varias personas en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos
lo realizó personal del comando de patrullas, cuando cerca de las 23.30 horas,
encontrándose de recorridas en prevención de ilícitos y tras ser alertados por
el S.I.S 911 de emergencia, quien se encontraba merodeando divisando las casas
y vehículos estacionados, por lo que proceden a la búsqueda del sujeto,
logrando localizar y demorar en Calle Amado Bonpland y Av. Armenia, tratándose
de un joven de 22 años de edad y quien conforme a las primeras averiguaciones
contaría con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
De igual forma, cerca de las
00.00 horas, continuando con sus labores de prevención, en inmediaciones de Av.
Paysandú y Cruz del eje, demoraron a un joven de 23 años de edad, quien se
encontraba observando los vehículos estacionados y causando intranquilidad a
los transeúntes que pasaban por el lugar
04.30 horas, en cercanías de calles San Luis y Belgrano, encontrándose de
recorrida en prevención de ilícitos en el casco céntrico, tras ser alertados
por el sistema de emergencia SIS 911 vía radial, informando que entre las intersecciones
de la calles Catamarca y Mariano Morena habría un sujeto con aparentes
intenciones delictivas, por lo que las moto patrulla empiezan la búsqueda del
sujeto logrando en las intersecciones de las calles San Martin y Córdoba,
localizar a esta persona, tratándose de un hombre de 44 años de edad, quien
llevaba entre sus pertenencias 2 focos led grande, quien además contaría con
antecedentes policiales.
En tanto, cerca de las 05.00
horas, los mismos encontrándose de recorrida de prevención de ilícito, más
precisamente en las intercepciones de calle Cartagena y Calle Tacuarí,
visualizan a una persona que arrojo una soldadora e ingreso en un pasillo del barrio
más conocido como el Ongay.
Los demorados y lo secuestrado
fueron trasladados a la Comisarías jurisdiccionales, donde se realizaron las
diligencias de cada caso.