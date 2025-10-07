Terminó demorado por robar tres pares de zapatillas

Efectivos policiales de la
Comisaría Décimo Quinta Urbana, en colaboración con la unidad fiscal en turno,
en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo
ocurrido, finalmente lograron la aprehensión del presunto autor y recuperar
tres pares de zapatillas que habrían sido denunciadas como sustraídas.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, tras tomar conocimiento del accionar delictivo, es
por ello, que de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación
con amplios rastrillajes por zonas aledañas, lo que posibilitó identificar,
localizar y demorar al presunto autor, un joven de 25 años de edad y
secuestraron de entre sus pertenencias, tres pares de zapatillas de diferentes
marcas y modelos, las cuales presuntamente habrían sido denunciadas como
sustraídas
El aprehendido y lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.