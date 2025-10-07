martes, 7 de octubre de 2025

Terminó demorado por robar tres pares de zapatillas

Efectivos policiales de la Comisaría Décimo Quinta Urbana, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo ocurrido, finalmente lograron la aprehensión del presunto autor y recuperar tres pares de zapatillas que habrían sido denunciadas como sustraídas.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras tomar conocimiento del accionar delictivo, es por ello, que de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación con amplios rastrillajes por zonas aledañas, lo que posibilitó identificar, localizar y demorar al presunto autor, un joven de 25 años de edad y secuestraron de entre sus pertenencias, tres pares de zapatillas de diferentes marcas y modelos, las cuales presuntamente habrían sido denunciadas como sustraídas

El aprehendido y lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.