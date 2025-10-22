miércoles, 22 de octubre de 2025

En Desiderio Sosa la Policía secuestró restos de animal vacuno faenado clandestinamente

En la tarde del lunes 20-10-25, personal policial dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Desiderio Sosa, momentos en que realizaban recorridas de prevención de ilícitos, lograron el secuestro de aperos, herramientas de faena y carne de animal bovino recientemente faenado, aparentemente de forma ilegal.

El procedimiento, lo efectuaron los mencionados efectivos en una zona rural, oportunidad en que observaron a dos personas cargando restos de animal vacunos y quienes al notar la presencia policial emprenden su huida efectuando disparos con arma de fuego hacia los uniformados, arrojado además varios elementos.

Por tal motivo, se procedió al secuestro preventivo de aperos, herramientas de faena y 270 kg de carne bovina, por lo que fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.