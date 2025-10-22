En Desiderio Sosa la Policía secuestró restos de animal vacuno faenado clandestinamente

En la tarde del lunes 20-10-25, personal policial dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Desiderio Sosa, momentos en que realizaban recorridas de prevención de ilícitos, lograron el secuestro de aperos, herramientas de faena y carne de animal bovino recientemente faenado, aparentemente de forma ilegal.
El procedimiento, lo efectuaron los mencionados
efectivos en una zona rural, oportunidad en que observaron a dos personas
cargando restos de animal vacunos y quienes al notar la presencia policial
emprenden su huida efectuando disparos con arma de fuego hacia los uniformados,
arrojado además varios elementos.
Por tal motivo, se procedió al secuestro
preventivo de aperos, herramientas de faena y 270 kg de carne bovina, por lo
que fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada
dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.