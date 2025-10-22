La Policía recuperó un costoso celular

En horas del mediodía de ayer 21-10-25, efectivos policiales de la Unidad Especial Antirrebato fueron alertados de un hecho delictivo registrado por calles Héroes Civiles y General Paz, donde persona desconocida le sustrajo un teléfono celular – marca Apple, modelo IPHONE 16 Pro Max- a un hombre mayor de edad.
Por tal motivo, de forma inmediata los efectivos dieron
inicio a la búsqueda del presunto autor, logrando de esta manera y tras un
rápido accionar visualizar al mismo a bordo de una motocicleta de 110cc y quien
–por calles Amazonas y Los Charrúas- al notar la presencia policial arroja un
elemento y se da a la fuga, tratándose del celular denunciado como sustraído,
el cual fue secuestrado.