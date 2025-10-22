Varios demorados en operativos de contralor

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la siesta de ayer 21-10-25 efectivos Policiales de la Comisaría Vigésimo Cuarta Urbana junto a sus pares del -GRIM IV-, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de su dependencia y zonas aledañas.
Los operativos planificados, dieron inicio
alrededor de las 15:30 horas, extendiéndose hasta pasadas las 17:30 horas
aproximadamente, más precisamente por Avenidas Libertad, Jr. Fernández, Rio
Chico y Calle Madero, calle las Violetas, oportunidad en que se procedió a la
identificación de varias personas para averiguación de sus antecedentes y al
control de los diferentes rodados en los que circulaban, siendo varios de ellos
secuestrados por falta de documentaciones.
Posteriormente en la citada dependencia se continuaron con las diligencias de rigor.