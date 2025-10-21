En distintos procedimientos demoraron a dos hombres y secuestraron una moto de dudosa procedencia

El primer procedimiento lo realizaron en la noche
del domingo 19-10-25, cerca de las 23:00 horas, encontrándose en calle
Madariaga al N°3160 aproximadamente, lugar donde identificaron y demoraron a un
hombre de 28 años de edad, quien se encontraba causando disturbios en la vía
pública, además se halló entre sus pertenencias un arma blanca -cuchillo- por
lo que se procedió a su secuestro bajo las formalidades legales
correspondientes.
Posteriormente, en horas de la madrugada de ayer,
alrededor de las 05:00 horas, identificaron a un hombre mayor de edad que
circulaba a bordo de una motocicleta -marca Honda modelo Titán 150c.c-, de la
cual no supo justificar su propiedad ni procedencia, por lo que fue demorado y
el rodado secuestrado preventivamente.
Al respecto, los demorados junto a los secuestrado en cada oportunidad, fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales donde se llevan a cabo las diligencias de cada caso.