martes, 21 de octubre de 2025

En distintos procedimientos demoraron a dos hombres y secuestraron una moto de dudosa procedencia

Efectivos policiales dependientes del G.R.I.M N°2, encontrándose de recorrida de prevención de ilícitos en su sector asignado, en diferentes procedimientos a la demoraron de dos personas y secuestraron cosas de dudosa procedencia en poder de ellas.

El primer procedimiento lo realizaron en la noche del domingo 19-10-25, cerca de las 23:00 horas, encontrándose en calle Madariaga al N°3160 aproximadamente, lugar donde identificaron y demoraron a un hombre de 28 años de edad, quien se encontraba causando disturbios en la vía pública, además se halló entre sus pertenencias un arma blanca -cuchillo- por lo que se procedió a su secuestro bajo las formalidades legales correspondientes.

Posteriormente, en horas de la madrugada de ayer, alrededor de las 05:00 horas, identificaron a un hombre mayor de edad que circulaba a bordo de una motocicleta -marca Honda modelo Titán 150c.c-, de la cual no supo justificar su propiedad ni procedencia, por lo que fue demorado y el rodado secuestrado preventivamente.

Al respecto, los demorados junto a los secuestrado en cada oportunidad, fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales donde se llevan a cabo las diligencias de cada caso.