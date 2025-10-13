En diferentes procedimientos, la Policía demoró a varias personas y secuestró una bicicleta sin papeles

El primer procedimiento lo concretaron alrededor de
las 01:00 horas, cuando fueron alertados a través el Sistema Integral de
Seguridad 911 que por calles 179 y 872, se encontraba una persona causando
disturbios en la vía publica en aparentes estados de ebriedad, causando
intranquilidad a los transeúntes del lugar, por lo que se dirigieron al lugar y
procedieron a la demora e identificación de un hombre de 40 años de edad.
Seguidamente, los mencionados efectivos cerca de
las 02:15 horas, encontrándose en inmediaciones de Avenida Teniente Ibáñez y
calle Lisandro Segovia, identificaron y demoraron a joven de 28 años de edad,
quien se encontraba causando disturbios en la vía pública.
Por último, siendo aproximadamente las 03:30 horas
cuando realizaban recorrida por calles Centeno Y Rio Limay, visualizaron a un
sujeto merodeando a bordo de una bicicleta -marca Futura Rodado 29-, por ello que
procedieron a su identificación, tratándose de un joven de 27 años de edad,
quien no supo justificar la propiedad del rodado, por lo que fue demorado y se
secuestró preventivamente dicha bicicleta.
Al respecto, los demorados fueron trasladados hasta
las comisarias jurisdiccionales donde se llevan a cabo las diligencias de cada
caso.