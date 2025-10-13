lunes, 13 de octubre de 2025

En diferentes procedimientos, la Policía demoró a varias personas y secuestró una bicicleta sin papeles

Efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, en la madrugada de hoy 13-10-25, encontrándose de recorrida de prevención de ilícitos por su sector asignado, procedieron en diferentes procedimientos a la demora de varias personas y el secuestro de una bicicleta en poder de una de ellas.

El primer procedimiento lo concretaron alrededor de las 01:00 horas, cuando fueron alertados a través el Sistema Integral de Seguridad 911 que por calles 179 y 872, se encontraba una persona causando disturbios en la vía publica en aparentes estados de ebriedad, causando intranquilidad a los transeúntes del lugar, por lo que se dirigieron al lugar y procedieron a la demora e identificación de un hombre de 40 años de edad.

Seguidamente, los mencionados efectivos cerca de las 02:15 horas, encontrándose en inmediaciones de Avenida Teniente Ibáñez y calle Lisandro Segovia, identificaron y demoraron a joven de 28 años de edad, quien se encontraba causando disturbios en la vía pública.

Por último, siendo aproximadamente las 03:30 horas cuando realizaban recorrida por calles Centeno Y Rio Limay, visualizaron a un sujeto merodeando a bordo de una bicicleta -marca Futura Rodado 29-, por ello que procedieron a su identificación, tratándose de un joven de 27 años de edad, quien no supo justificar la propiedad del rodado, por lo que fue demorado y se secuestró preventivamente dicha bicicleta.

Al respecto, los demorados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales donde se llevan a cabo las diligencias de cada caso.