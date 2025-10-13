lunes, 13 de octubre de 2025

La Policía demoró a un hombre por causar disturbios en la vía pública

En horas de la tarde de ayer 12-10-25, efectivos policiales con prestación de servicio en el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 3, tras hallarse realizando recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, más precisamente por calles Ituzaingo y Juan Pujol observaron a un hombre ocasionando disturbios en la vía pública, causando intranquilidad a los transeúntes del lugar.

Por tal motivo, a modo de prevención procedieron al identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un mayor de 39 años, quien, además, según las primeras averiguaciones realizadas contraria con antecedentes

Al respecto, el demorado fue trasladado hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las diligencias del caso.