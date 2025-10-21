martes, 21 de octubre de 2025

Rápido accionar: La Policía recuperó una bicicleta robada

En la tarde del domingo 19-10-25, efectivos policiales de la Comisaria Vigésima Primera Urbana tomaron conocimiento de la sustracción de una bicicleta – marca SLP- por lo que de manera inmediata iniciaron diversas labores investigativas, logrado de esta manera hallar y recuperar el rodado.

El procedimiento lo concretaron los mencionados efectivos, en la tarde de ayer 20-10-25, circunstancias en que se hallaban realizando tareas de prevención y, cerca de las 17:30 horas  en inmediaciones de las calles Cartagena y Wenceslao Domínguez divisaron a una persona a bordo de una bicicleta con similares características a la denunciada como sustraída y al intentar identificarlo, el mismo abandona el rodado en la vía pública, huyendo de la zona, procediendo posteriormente al secuestro del mismo, el cual, tras las correspondientes averiguaciones, resulto que efectivamente ser el denunciado como sustraído.

La bicicleta recuperada fue puesta a disposición de la unidad fiscal interviniente y trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.