Rápido accionar: La Policía recuperó una bicicleta robada

El procedimiento lo concretaron los mencionados efectivos, en la tarde de ayer 20-10-25, circunstancias en que se hallaban realizando tareas de prevención
y, cerca de las 17:30 horas en
inmediaciones de las calles Cartagena y Wenceslao Domínguez divisaron a una
persona a bordo de una bicicleta con similares características a la denunciada
como sustraída y al intentar identificarlo, el mismo abandona el rodado en la
vía pública, huyendo de la zona, procediendo posteriormente al secuestro del
mismo, el cual, tras las correspondientes averiguaciones, resulto que
efectivamente ser el denunciado como sustraído.
La bicicleta recuperada fue puesta a disposición de la unidad fiscal interviniente y trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.