En operativos de prevención la Policía demoró a dos personas y secuestró una moto de dudosa procedencia

El primer procedimiento se llevó
a cabo en circunstancias en que los citados efectivos se encontraban realizando
un operativo vehicular, donde secuestraron preventivamente una motocicleta –
marca Appia 110 cc. la cual, el conductor, al momento de solicitarle las
documentaciones correspondientes, no contaba con las mismas.
Posteriormente y continuando con
las labores de prevención, realizando recorridas, los efectivos visualizaron e
identificaron a un joven – de 27 años de edad-, quien merodeaba la zona,
visualizando los domicilios y vehículos estacionados, por lo que fue demorado.
Por último, identificaron y
demoraron a un joven – de 25 años de edad-, que observaba los patios de las
viviendas de manera reiterada, quien no supo justificar su presencia ni
accionar en el lugar.