martes, 7 de octubre de 2025

En operativos de prevención la Policía demoró a dos personas y secuestró una moto de dudosa procedencia

Efectivos policiales de la Comisaria Décimo Séptima Urbana, en la jornada de ayer 06-10-25, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, secuestraron una motocicleta y demoraron a dos personas, en diferentes procedimientos.

El primer procedimiento se llevó a cabo en circunstancias en que los citados efectivos se encontraban realizando un operativo vehicular, donde secuestraron preventivamente una motocicleta – marca Appia 110 cc. la cual, el conductor, al momento de solicitarle las documentaciones correspondientes, no contaba con las mismas.

Posteriormente y continuando con las labores de prevención, realizando recorridas, los efectivos visualizaron e identificaron a un joven – de 27 años de edad-, quien merodeaba la zona, visualizando los domicilios y vehículos estacionados, por lo que fue demorado.

Por último, identificaron y demoraron a un joven – de 25 años de edad-, que observaba los patios de las viviendas de manera reiterada, quien no supo justificar su presencia ni accionar en el lugar.

El rodado secuestrado y los demorados fueron trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites correspondientes en cada caso.